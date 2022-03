Jak wybrać najlepszą polisę turystyczną?

Wygodnym rozwiązaniem jest korzystanie z internetowych porównywarek. Pozwalają one na zestawienie wszystkich dostępnych propozycji w jednym miejscu. Dzięki temu nie trzeba przeglądać wielu stron internetowych, a jednocześnie można zakupić polisę w całości online. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Dzięki porównywarkom internetowym można znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Ważne, by cena była niska, zakres obowiązywania szeroki, a maksymalny limit pokrywanej kwoty – wysoki.