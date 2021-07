Jak wybrać ubezpieczenie na życie? Co warto wziąć pod uwagę podejmując decyzję o zawarciu polisy?

Wiek a polisa na życie

Czy wraz z wiekiem zmniejszają się Twoje możliwości, jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie? Po części jest to prawdą. koszt ochrony ubezpieczeniowej wzrasta. Wybór odpowiedniej polisy jest trudniejszy. Są jednak takie rozwiązania, jak Między Nami Gold, dedykowane osobom między: 56 a 72 rokiem życia. To trzy warianty do wyboru i elastyczny zakres ochrony, który można dopasować do swoich potrzeb. Ubezpieczenie zawiera również assistance: domowy i medyczny. To najlepszy dowód na to, że polisa na życie to także wsparcie tu i teraz z myślą o przyszłości. Praktycznie w każdym wieku.