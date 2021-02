Jak wygenerować ruch na nowej stronie i zacząć sprzedawać?

Wielu przedsiębiorców najwięcej środków inwestuje w sprzęt, produktu i stronę internetową. Niestety, nawet najlepszy produkt lub usługa nie znajdą nabywców, jeśli nikt się o nim nie dowie. Dlatego w każdym biznesplan i budżecie kluczowe miejsce powinien zająć marketing firmy. Plan, dzięki któremu zaczniesz generować ruch na stronie, od pierwszego dnia swojej działalności. Jak to zrobić? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Firmowa strona internetowa to dopiero początek

Nie ma jednego magicznego przycisku, dzięki któremu Twoja firmowa strona będzie widoczna w Google dla Twoich klientów. Chociaż każda witryna, prędzej czy później, zostaje dodana do indeksu Google, bez optymalizacji SEO (sprawdź Agencja SEO) znajdzie się raczej na dalszych pozycjach w wynikach wyszukiwania. Tam, gdzie prawie żaden użytkownik nie zagląda. Jak zatem uwidocznić swój biznes, w oczekiwaniu na pierwsze efekty pozycjonowania?

Kampania Google Ads

Na pewno zauważyłeś, że wyniki wyszukiwania w Google dzielą się na linki z dopiskiem reklama i wyniki bez takiej informacje. Te pierwsze to reklamy tekstowe w sieci wyszukiwania. Jak się tam znaleźć? Wystarczy uruchomić kampanię Google Ads. W dużym skrócie — reklama Twojej firmy wyświetla się na określone przez Ciebie frazy kluczowe, które wpisują w Google Twoi potencjalni klienci.. Zaletą Google Ads jest to, że płacisz za kliknięcie w reklamę, a nie za sam fakt jej wyświetlenia. Koszt za pojedyncze kliknięcie waha się od kilkunastu groszy do nawet kilkudziesięciu złotych w zależności od branży i konkurencji. Reklamy tekstowe to tylko jedna z możliwości. Dzięki Google Ads możesz reklamować się również na YouTube, Google Discover, Gmailu, a także na stronach internetowych. Jeśli stworzysz ciekawą i zachęcającą reklamę, możesz liczyć nie tylko na ruch, ale przede wszystkim — na sprzedaż. Kampanie Google Ads cechuje duża skuteczność, ponieważ to potencjalni klienci szukają Twoich produktów lub usług, a nie odwrotnie.

Reklama na Facebooku

Reklama na Facebooku to idealny sposób, żeby błyskawicznie wygenerować ruch na stronie. Na portalu Marka Zuckerberga jest to jednak nieco trudniejsze niż w systemie reklamowym Google Ads. Dlaczego? Ponieważ na Facebooku możesz kierować reklamę do użytkowników o określonych zainteresowaniach, aktywnościach i danych demograficznych. Często więc trafisz na osoby, które jeszcze nie planują skorzystać z Twojej oferty. Nie oznacza to jednak, że sprzedaż na FB jest mniej efektywna. Potraktuj ją jednak jako proces, a nie jednorazowe działanie. Wtedy zmienisz odwiedzających w klientów – tutaj więcej.

Współpraca z influencerami

Jeśli masz nową firmę, nawiąż współpracę z kimś, kto już zgromadził społeczność Twoich klientów. Nie chodzi o współpracę z konkurencją bo ta się na pewno nie zgodzi. Chodzi raczej o pokrewną branżę albo zbliżony profil klienta. Przykład? Firma, która oferuje Catering dietetyczny może nawiązać współpracę z trenerem personalnym Prowadzić wspólny webinar, Live na Facebooku albo być gościem na kanale, na YouTube takiej osoby.

Artykuły gościnne, sponsorowane

Jeśli wiesz, jakie serwisy odwiedzają Twoi potencjalni klienci, zapytaj o możliwość opublikowania tam artykułu gościnnego. Nie musi być to tekst stricte sprzedażowy. Lepszym rozwiązaniem będzie nienachalna promocja, wywiad lub artykuł o charakterze poradnikowym, reklama natywna. Ważne jest, by w takim artykule znalazł się link do Twojej firmowej stronie. Niestety, ten rodzaj promocji nie należy do najtańszych. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju portalu. Wpis gościnny u poczytnego bloga będzie tańszy niż artykuł na pierwszej stronie poczytnego serwisu informacyjnego.

Jak wygenerować ruch na nowej stronie i zacząć sprzedawać — podsumowanie