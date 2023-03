Jak wyposażyć funkcjonalne i nowoczesne biuro?

Na liście wyposażenia biura nie może zabraknąć dobrego ekspresu do kawy, ale także dystrybutora z wodą. Pracodawcy najczęściej sięgają po klasyczne butlowe dystrybutory lub zwykłe dzbanki filtrujące wodę. W ostatnim czasie pojawiły się na rynku bardzo ciekawe rozwiązania, które z pewnością już za niedługo staną się standardem w każdym biurze. Mowa o bezbutlowych, nablatowych dystrybutorach filtrujących do wody. Urządzenia są proste w obsłudze. Niektóre modele nie wymagają nawet podłączenia do sieci wodociągowej. Dystrybutory oferują do 6 różnych temperatur wody np. woda zimna do picia, woda gorąca do zaparzenia herbaty lub woda o temperaturze idealnej do dodania miodu. Tego typu dystrybutory możemy postawić zarówno w kuchniach biurowych, jak i w poczekalniach czy salach konferencyjnych. Jedno urządzenie zawiera w sobie funkcję czajnika, dzbanka filtrującego i dystrybutora wody. Nowoczesny design sprawia, że świetnie komponują się one w stylowych pomieszczeniach, są zdecydowanie bardziej estetycznie od klasycznych dzbanków filtrujących. Zachwyca szybkość przygotowania gorącej wody. Wystarczą 3 sekundy, by nalać sobie gorącą wodę. Kluczowy jest jednak proces filtracji wody, który gwarantuje, że do naszego kubka trafia czysta, zmineralizowana woda, pozbawiona nieprzyjemnych zapachów i barwy.