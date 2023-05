Jak założyć firmę przez Internet? Sposoby na założenie biznesu bez wychodzenia z domu

Jak założyć firmę przez internet?

Jeszcze nie tak dawno przedsiębiorcy już na wstępie swojej drogi do niezależności musieli się liczyć z wieloma formalnymi przeszkodami. Na szczęście od 2009 roku obowiązuje tzw. zasada jednego okienka, która zdecydowanie uprościła procedurę zakładania działalności gospodarczej. Obecnie robi się to za pomocą jednego formularza – CEIDG-1. Co więcej, od niedawna jego złożenie nie wymaga też osobistej wizyty w urzędzie. Jak założyć firmę przez internet? Wniosek o wpis do CEIDG (tożsamy z założeniem działalności gospodarczej) można złożyć: