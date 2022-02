Jak zbudować wiarygodność młodej firmy, nawet przy bardzo ograniczonym budżecie.

4. Zbieraj wartościowe referencje od prawdziwych klientów

Niestety jako klienci posiadamy większą motywację do wystawiania złych opinii niż dzielenia się dobrymi i polecania wartościowych marek. Dlatego właśnie trzeba zabiegać nie tylko o zadowolenie klientów, ale również o to, by chcieli się podzielić pozytywnymi opiniami. Choć w sieci można kupić pozytywne opinie wystawiane z fikcyjnych kont, to takie kłamstwo ma krótkie nogi. Znacznie lepiej jest wpisać w proces obsługi posprzedażowej prośbę do klienta o wystawienie opinii i wysłanie bezpośredniego linku, by ograniczyć jego wysiłek do minimum. Warto poprosić, by ocenił konkretny aspekt, np. jak ocenia czas dostawy, dobór rozwiązań, trafność udzielonych porad itp. Konkretna rekomendacja jest bardziej przekonywująca dla potencjalnych klientów niż wpis w stylu "Super firma! Polecam!".