Jak zmniejszyć ratę kredytu?

Kredyt konsolidacyjny

Jeżeli masz do spłaty kilka zobowiązań (np. kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy i limit na karcie kredytowej), to możesz zastanowić się nad wzięciem kredytu konsolidacyjnego. Polega to na tym, że w jednym banku zaciągasz zobowiązanie na łączną sumę Twoich obecnych. Ty dostarczasz numery umów kredytowych, a bank reguluje należności w Twoim imieniu. Przez to musisz spłacać jedną ratę, która zazwyczaj jest niższa niż te, które płaciłeś do tej pory.