Jak zwiększyć zdolność kredytową na zakup mieszkania?

Należy pamiętać, że każda decyzja finansowa ma swoje plusy i minusy. Po pierwsze: jeśli posiadasz kartę kredytową i nie płacisz regularnie raty, to bank może wstrzymać Ciebie z nią do momentu spłaty zadłużenia - co może być problemem zwłaszcza w momencie gdy potrzebujesz pieniędzy np. na mieszkanie czy nowa firmę. Taka sytuacja sprawia, że musisz po prostu sfinansować swoje zobowiązania biorąc pożyczki z innych instytucji finansowych.