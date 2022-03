Jaki prezent dla pracownika na Wielkanoc? Sprawdzony pomysł – karta podarunkowa

Wielkanoc zbliża się coraz większymi krokami. Ani się obejrzymy, a już zaraz zasiądziemy wraz z rodziną do świątecznego stołu i będziemy zajadać się smakołykami przygotowanymi na wystawne śniadanie. Ten wyjątkowy okres w roku to także idealna okazja do tego, aby pracodawcy docenili swój zespół i podziękowali mu za trud wkładany w codzienną pracę. Uczynić to można na wiele sposobów, a jednym z nich jest wręczanie prezentów o określonej wartości. Najpopularniejszy wariant stanowi przedpłacona karta podarunkowa – przekonaj się, że jest to idealny upominek dla Twoich pracowników.