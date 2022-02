Jakie buty najchętniej noszą Polacy? Ile par posiada statystyczny Polak?

Coraz częściej stawiamy na jakość! Jakie buty kupuje statystyczny Polak?

Wreszcie jakość stała się lepsza niż ilość. To zasada, która jest wynikiem ciągłej inflacji i oszczędności, jakie Polacy wprowadzili w swoich gospodarstwach domowych. Lepiej kupić jedną dobrą parę butów, niż kilka, ale niezbyt trwałych. Tą zasadą kieruje się większość z nas, Polaków, którzy kupują buty solidnie wykonane i pochodzące od sprawdzonych producentów. Buty skórzane oraz na grubszej podeszwie odgrywają tutaj bardzo ważną rolę i znaczącą część wiodących zakupów, bo są odpowiednie do codziennego użytku, jak i do pracy, a jednocześnie na tyle uniwersalne, by móc w nich chodzić w różnych okresach całego roku. Dobrej jakości buty na wiosnę założymy także jesienią i to nie tylko w jednym sezonie, ale przez kilka lat.