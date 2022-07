Jakie możliwości sprzedaży w internecie masz jako przedsiębiorca?

Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych

Kolejnym sposobem na skuteczną sprzedaż jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Czy jest to metoda dobra dla przedsiębiorcy? To zależy od konkretnej oferty. Załóżmy, że w ramach swojej działalności zajmujesz się handlem dużą ilością produktów, które nie odznaczają się unikalnymi cechami, ale są potrzebne i znajdujesz dla nich zbyt. Niech będą to na przykład akcesoria i chemia do sprzątania. W tej sytuacji mediów społecznościowych użyj raczej do zareklamowania swoich produktów, niż do sprzedaży bezpośredniej.