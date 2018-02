Japończycy zapraszają do spędzenia 2 tyg w symulowanej stacji kosmicznej. Nieźle płacą

JAXA, czyli japońska agencja badań kosmicznych poszukuje ośmiu osób, które spędzą 14 dni i 13 nocy na stacji kosmicznej. Z tym że znajduje się ona na Ziemi.

Japończycy szukają chętnych, by sprawdzić jak astronauci reagują na stres. Chcą to zrobić na Ziemi, w symulowanej stacji kosmicznej. Trochę to dziwne, skoro badani będą świadomi, że nie są w Kosmosie.