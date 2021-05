Jubileuszowy Raport Funduszu Hipotecznego Yanok: inwestowanie się opłaca

Raport Funduszu Hipotecznego Yanok – co mówią liczby?

Ponad 55 mln zł udzielonych pożyczek, 698 inwestycji, 253 wykupione weksle i przeszło 5 mln zł wypłaconych zysków dla 314 inwestorów – tak w wielkim, liczbowym skrócie można podsumować ostatnie 5 lat funkcjonowania Funduszu. W tym czasie suma aktywów firmy wzrosła z 3 mln zł do ponad 43 mln zł. Według wskaźnika ROA od 2018 roku stopa zwrotu z aktywów firmy utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniosła 3,82 proc. Z kolei najlepszy do tej pory wynik padł w 2019 roku, kiedy to wartość wskaźnika sięgnęła 8,57 proc. Oznacza to, że każda złotówka aktywów przyniosła wówczas 9 groszy czystego zysku.