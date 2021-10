WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse varso tower + 2 wynajem biuralokalizacja Informacja prasowa Wczoraj, 07-10-2021 12:09 Informacja prasowa: CMS Kancelaria CMS zmieni lokalizację swojego warszawskiego biura przenosząc się do Varso Tower. Będzie to najwyżej położona siedziba na rynku biurowym w Polsce oraz drugie, po Londynie, największe biuro CMS w Europie Międzynarodowa kancelaria CMS przeniesie się do nowego biura zlokalizowanego w Varso Tower – najwyższym wieżowcu w Unii Europejskiej. Firma prawnicza podpisała umowę najmu 7 000 mkw. w Varso Tower, którego deweloperem jest HB Reavis. Na pięciu piętrach połączonych ze sobą klatką schodową zespół CMS otrzyma nowoczesną przestrzeń do współpracy i rozwijania relacji w zespole oraz z klientami firmy. Kancelaria będzie zajmować piętra od 39 do 43, włączając w to ponad 450-metrowy prywatny taras znajdujący się na wysokości 177 metrów. W poszukiwaniu lokalizacji i procesie transakcji najmu CMS reprezentuje JLL, a za projekt biura odpowiada firma Trzop Architekci. JLL doradza również w zakresie zaprojektowania wszystkich funkcjonalności składających się na nowe środowisko pracy, a także zajmuje się koordynacją projektu. Share Kancelaria CMS zmieni lokalizację swojego warszawskiego biura przenosząc się do Varso Tower. Źródło: Materiały prasowe CMS działa w 45 krajach i jest drugą największą kancelarią prawną w Polsce. Jej decyzja o wynajęciu nowego biura w takiej lokalizacji oraz zapowiedź zaprojektowania jego wszystkich funkcjonalności i wystroju na poziomie nie spotykanym dotąd w branży usług prawnych, jest wzorem innowacyjności w środowisku kancelarii prawnych oraz ważnym impulsem dla rynku biurowego. Layer 1 Największą wartością każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. To nasz zespół buduje pozycję firmy na rynku. Wzmocnienie naszej kultury organizacyjnej, w której centrum znajduje się tworzenie możliwości rozwoju dla naszego zespołu, to najlepszy możliwy sposób na wzrost wartości dla naszych klientów. Planując przeprowadzkę do nowego biura zdecydowaliśmy się na najlepszy budynek na rynku oraz na współpracę z takimi partnerami, którzy zapewnią nam najwyższy możliwy standard projektu. Wspólnie stworzymy cultureplace – przestrzeń do rozwijania relacji w zespole oraz z naszymi klientami, a nie tylko workplace, czyli środowisko pracy - Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarii CMS w Polsce Kancelaria CMS zdecydowała się na najem 7 000 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej w najwyższym budynku w UE. Jest to najwyżej położona siedziba firmy na terenie Polski, według stanu na dzień podpisania umowy. Kancelaria będzie zajmować przestrzeń od 39 do 43 piętra. Przestrzeń biurowa będzie wspierać kulturę organizacyjną CMS, dlatego wszystkie kondygnacje będą połączone ze sobą specjalnie zaprojektowaną klatką schodową, wokół której będą znajdowały się przestronne przestrzenie wspólne przeznaczone do formalnych i nieformalnych spotkań. Unikalną częścią biura jest przeszło 450metrowy taras zlokalizowany na wysokości 177 metrów. Layer 1 Zdecydowaliśmy się na ambitny ruch i patrzymy w przyszłość. Chcemy inwestować w innowacje i pozyskiwać najlepsze talenty na rynku usług prawnych. Do tej pory wynajmowaliśmy biuro o powierzchni 4 500 mkw., a zdecydowaliśmy się na prawie dwa razy większą przestrzeń. Biorąc jednak pod uwagę cel, czyli zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju, zaplanowaliśmy biuro, które zapewni wygodne przestrzenie wspólne dla całego ponad 300-osobowego zespołu CMS. Chcemy, żeby był to jeden, pełen życia organizm uwzględniający nasz styl pracy i naszą kulturę. - Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarii CMS w Polsce Varso Tower to część realizowanego przez HB Reavis wielofunkcyjnego Varso Place, w którego skład wchodzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy. Zaprojektowany przez Foster + Partners wieżowiec jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest w centrum Warszawy, tuż przy Dworcu Centralnym. Zakończenie budowy zaplanowano na 2022 rok. Layer 1 Decyzja CMS o zmianie biura i wyborze Varso Tower na nową siedzibę dowodzi, że wiodące firmy uważają biura, ich komfort i jakość za kluczowy element w zdobywaniu nowych utalentowanych pracowników i utrzymaniu zmotywowanego zespołu. To szczególnie ważne zwłaszcza w branżach, w których kluczowe są kontakty między pracownikami i praca zespołowa. Bardzo się cieszymy, że kancelaria CMS wybrała nasz budynek - Varso Tower dobrze skomunikowane i przyjazne miejsce, wyróżniające się dużym naciskiem położonym na ekologię i wellbeing użytkowników. Biuro w centrum Warszawy to zarówno łatwy dojazd do pracy i na spotkania, jak i bliskość wielu udogodnień - Marcin Klammer, prezes zarządu HB Reavis w Polsce





















Stworzenie środowiska pracy na miarę aspiracji CMS wymaga całościowego podejścia do wyboru miejsca oraz wykreowania przestrzeni. Kancelarię wspiera w tym JLL odpowiadając za doradztwo i negocjacje umowy, proces poszukiwania optymalnych rozwiązań co do funkcji biura wpisujących się w kulturę firmy oraz koordynację realizacji projektu wykonawczego. Layer 1 Transakcja pomiędzy CMS a HB Reavis stanowi kolejny etap w rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Podejście CMS do zdefiniowania na nowo środowiska pracy w pełni zbudowanego wokół potrzeb zespołu oraz z jego udziałem, będzie wzorem dla wielu firm, które dziś zastanawiają się nad strategią wspierania swoich pracowników w realizacji celów zawodowych. To także świetny przykład, jak wymagającym różnych kompetencji i złożonym procesem jest stworzenie nowego środowiska pracy – od analizy specyfiki organizacji i jej długofalowych planów rozwoju, aż po wykonawstwo przestrzeni i zarządzanie zmianą. Spośród analizowanych przez nas budynków, Varso Tower daje najwięcej możliwości do wykreowania kulturotwórczej przestrzeni odpowiadającej wizji kancelarii CMS, dla której dbałość o relacje jest kluczową cechą działalności, o czym wielokrotnie przekonały się wszystkie strony zaangażowane w transakcję - Ida Stankiewicz, Dyrektor, Dział Reprezentacji Najemcy JLL Eksperci JLL ds. środowiska pracy wspierają CMS w procesie ostatecznego zdefiniowania niezbędnych funkcji i rozwiązań potrzebnych pracownikom i partnerom biznesowym kancelarii. Kancelaria CMS planuje przeprowadzić się do nowej przestrzeni na przełomie 2022 i 2023 roku. Layer 1 Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak wyjątkowego projektu realizowanego dla jednej z największych kancelarii w Polsce i na świecie. Biuro CMS w Varso Tower będzie jednym z najwyżej położonych biur w Polsce, a odwiedzający i pracownicy będą cieszyli się dostępem do największego i najwyżej położonego tarasu najemcy biurowego. Widok z okien kancelarii jest bezsprzecznie imponujący, czego najlepszym przykładem jest to, że na wysokości oczu gościa wchodzącego do recepcji znajduje się zegar umieszczony na Pałacu Kultury i Nauki - Bartosz Trzop, założyciel i prezes zarządu autorskiej pracowni architektonicznej Trzop Architekci O CMS CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Kancelaria posiada 70 biur w ponad 40 państwach na całym świecie, w ramach których usługi prawne świadczy ponad 5000 prawników. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce, gdzie działa od 25 lat. W naszych biurach w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 180 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. O JLL JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest takie kształtowanie sektora nieruchomości, dzięki któremu świat zmienia się na lepsze. Firma wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, pozwalające kreować najlepsze możliwości biznesowe, wyjątkowe przestrzenie oraz rozwiązania przynoszące długofalowe korzyści klientom, pracownikom oraz społecznościom, w których funkcjonuje. JLL jest spółką z listy Fortune 500 o rocznych przychodach 16,6 mld USD w 2020, zatrudniającą na koniec czerwca 2021 r. ponad 92 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji znajduje się na stronie www.jll.pl. Informacja prasowa: CMS