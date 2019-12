Karty parkingowe dla niepełnosprawnych. Podróbki w sieci, w rodzinach "pożyczanie"

Już za 50 zł można kupić w internecie kartę umożliwiającą parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Do "przekrętów" dochodzi jednak też w rodzinach. Nagminną praktyką jest korzystanie z karty niepełnosprawnego krewnego. Tymczasem za zajmowanie koperty bez uprawnień grożą drakońskie kary.

Na stronie widnieje jednocześnie informacja, że karty parkingowe z adnotacją o możliwości parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych "można wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów kolekcjonerskich". "Nie bierzemy odpowiedzialności za nieprawidłowe i zakazane wykorzystanie przedmiotów oferowanych przez nas" - wskazano. Ceny od 250 do 550 zł.

To już jednak przeszłość, ponieważ oferta już zniknęła z sieci, a odnośnik z wyszukiwarki prowadzi do pustej strony.

To jednak nie znaczy, że amatorzy parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych nie znajdą nic dla siebie. "Kolekcjonerskie karty parkingowe" są bowiem zaledwie czubkiem góry lodowej. Wystarczy poświęcić kilka chwil, by znaleźć całe bogactwo ofert. Przykład? Karta parkingowa ważna do września przyszłego roku, cena 100 zł. "Karta parkingowa dla inwalidy i nie tylko" - zalchęca sprzedawca.

Sama jest osobą niepełnosprawną i też ma kartę uprawniającą do parkowania na kopercie. Przyznaje, że miejsc dla niepełnosprawnych wcale nie jest tak dużo. - Gdyby zarządcy dróg zawsze stosowali się do przepisów określających minimalną liczbę takich miejsc, to nie byłoby źle. Niestety, te przepisy nie zawsze są przestrzegane i miejsc brakuje szczególnie w tak newralgicznych miejscach, jak centra miast, czy osiedla mieszkaniowe. Inną sprawą jest to, że często na kopertach są stawiane śmietniki, stragany, czy o tej porze roku - choinki - mówi.