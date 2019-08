Katalogu Ikei już nie dostaniesz pocztą. Sieć zmienia politykę

Przez lata katalogi Ikei trafiały bezpośrednio do domów Polaków. Tym razem jednak tak nie będzie. Sieć zrezygnowała z wysyłania ich pocztą bezpośrednio do potencjalnych klientów.

Jak informuje portal dlahandlu.pl, dla klientów Ikei to spora zmiana. Do tej pory wielu z nich otrzymywało katalogi pocztą.

Kilkusetstronicowe broszury, w których Polacy mogli podziwiać najnowsze aranżacje projektantów, to był przez lata wręcz symbol szwedzkiej sieci. Podobnie jak hot-dogi czy klopsiki.

Katalog bynajmniej nie znika, ale Ikea zamierza znacząco ograniczyć jego wysyłkę. Pocztą dostaną go tylko członkowie klubu Ikea Family i to pod warunkiem, ze o to poproszą.