Kierowcy muszą to wiedzieć przed wyjazdem na Wszystkich Świętych. Oferta na każdą kieszeń

Cena za spokój jeszcze nigdy nie była tak niska. Płacąc 9 zł w przeliczeniu na miesiąc, nie musimy się martwić, czy nasze auto padnie łupem złodziei. Od 13 zł miesięcznie zapewnimy sobie odszkodowanie, np. gdy spadnie na nie drzewo przewrócone przez wichurę. Atrakcyjną ofertę ma firma ubezpieczeniowa LINK4.

Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas refleksji, spokoju i zadumy. Nie może go zakłócać strach o nasze auto: czy zastaniemy je jeszcze, zostawiając przed cmentarzem, czy też padnie łupem złodziei albo czy porywisty wiatr nie strąci na nie gałęzi.

– To nie są strachy na Lachy. Średnio co trzy godziny ginie w Polsce czyjeś auto. Co kwadrans dochodzi do wypadku. Co minutę ma miejsce stłuczka. A w okresie Wszystkich Świętych takich nieszczęść jest jeszcze więcej – zwraca uwagę Maciej Krzysztoszek z LINK4.