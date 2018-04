Klient bezpodstawnie oskarżony o kradzież w Sephorze. Firma się tłumaczy

Jeden z klientów drogerii Sephora opisał sytuację, która miała mieć miejsce, kiedy robił zakupy w perfumerii. Nie zakończyły się to dla niego pomyślnie. Miał zostać oskarżony o kradzież, sam postanowił wezwać policję. Wersje zdarzeń klienta i drogerii znacznie się od siebie różnią.

Na facebookowym profilu sklepu jeden z klientów sieci z kosmetykami opisał sytuację, która miała go spotkać, kiedy robił tam zakupy. Z jego relacji wynika, że miał zostać zatrzymany przez ochroniarza i oskarżony o kradzież.

Gdy mężczyzn wchodził do drogerii, pracownik ochrony ubrany incognito miał uruchomić pilotem alarm przy bramkach, który informuje o kradzieży. Przy wszystkich klientach oskarżyć go o przywłaszczenie produktu i stwierdzić, przeglądając jego rzeczy osobiste, że "może go kontrolować, kiedy chce i gdzie chce". Niczego jednak przy mężczyźnie nie znaleziono.