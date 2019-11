Kodeks Pracy 2019. Możliwy wyższy ZUS, zmiany w urlopach wypłatach za godziny nadliczbowe, dodatek stażowy i za wysługę

Między innymi wyższa pensja minimalna, pełne oskładkowanie umów zlecenia czy telepraca dla rodziców - to tylko niektóre zmiany dla pracowników, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone od 2020 roku. Możliwe, że wkrótce zostanie uchwalony zupełnie nowy Kodeks pracy.



Kodeks Pracy 2019. Podstawowe informacje i stanowisko obozu rządzącego

Przypomnijmy, że przegłosowania zmian należy się spodziewać już w tej kadencji. Warto wspomnieć, że nadgodziny i urlopy, które pozostaną bez zmian. "To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci" - powiedział wiceminister Szwed na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy.