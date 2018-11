Kokaina w bananach. HBO wykorzystał ją do promocji "Ślepnąc od świateł"

W niektórych regionach Polski w ciągu ostatniego tygodnia obsługa sklepów w kartonach bananami znajdowała paczki kokainy. Na razie nie wiadomo do kogo miały należeć. Ale HBO Polska wykorzystała te wydarzenia do promocji swojego flagowego serialu "Ślepnąc od świateł".



Jednym z wątków serialu jest przemyt kokainy z Ameryki Południowej do Polski. Na początku jednego z odcinków oglądamy sekwencję, która pokazuje cały szlak przemytu narkotyku nad Wisłę. Do transportu filmowa mafia używa… skrzynek z bananami. Rzeczywistość serialu wyprzedziła więc rzeczywistość, a HBO postanowiła sprytnie to wykorzystać.