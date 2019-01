Kolej przyszłości. Najważniejsze decyzje zapadną na Stadionie Narodowym w Warszawie

I Kongres Rozwoju Kolei, który wyznaczy kierunki dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Eksperci poruszą najważniejsze tematy takie jak: wykorzystanie funduszy unijnych, ekologia, elektromobilność, innowacje, CPK, czy rozwój przewozów towarowych.

– „Przyszłość i Perspektywy” to hasło przyświecające nie tylko pierwszej edycji naszego Kongresu, ale również działalności całej Grupy PKP. Poprzez realizowane i zaplanowane inwestycje spółki Grupy PKP zmieniają polską gospodarkę i wyznaczają dalszy kierunek jej rozwoju – zaznacza Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– PKP CARGO stanowi istotny element ukierunkowania Grupy PKP także pod klienta biznesowego. Obecna sytuacja na rynku przewozów towarowych daje Spółce szerokie perspektywy. PKP CARGO w najbliższej przyszłości pretenduje do roli lidera na towarowych trasach m.in. Trójmorza – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

– Jako największy pasażerski przewoźnik dalekobieżny dbamy o to, by pociągi PKP Intercity docierały w każdy zakątek Polski. Zaufanie nam okazywane doskonale obrazuje rosnąca z roku na rok liczba przewiezionych osób. W trosce o naszych pasażerów zmieniamy się inwestując w zakup i modernizację taboru oraz stacje postojowe – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity S.A.

By rozwój kolei w Polsce mógł być możliwy, kluczowym partnerem dla wszystkich przewoźników kolejowych jest PKP PLK. Spółka jest jednym z organizatorów Kongresu.

– Nowoczesna i sprawnie działająca infrastruktura kolejowa stanowi podstawę funkcjonowania systemu transportowego. Potwierdzają to trwające bądź zrealizowane przez PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego inwestycje: kilometry zmodernizowanych torów, przebudowane przejazdy kolejowe czy dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów perony. Dbamy również o bezpieczeństwo na sieci kolejowej i dostosowujemy rozkład jazdy do oczekiwań podróżnych oraz przewoźników – zaznacza Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.