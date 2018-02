Koniec taniego paliwa ze wschodu? Ministerstwo przygotowuje nowe przepisy

Paliwo na Białorusi jest dwukrotnie tańsze niż w Polsce. W przypadku samochodów ciężarowych oznacza to nawet 4 tys. zł mniej na jednym tankowaniu. Niedługo jednak ten sposób na oszczędności ma zniknąć. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić limit.

Każdy kierowca tira lub autobusu, który jeździ za naszą wschodnią granicę, robi tak samo – tankuje do pełna przed powrotem do Polski. Co więcej, zdarza się, że firmy autokarowe posiadają „kursy widmo”, na które nie sprzedają biletów, a jedynym powodem opuszczenia kraju jest kupno tańszego oleju napędowego. Polscy kierowcy chętnie odwiedzają stacje paliw na Białorusi, ale sporo zaoszczędzić można też tankując w Obwodzie Kaliningradzkim lub na Ukrainie.