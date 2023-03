Konto walutowe nie tylko dla pracujących za granicą. Zobacz, kiedy jeszcze na nim skorzystasz

Konto walutowe przyda się częściej, niż Ci się wydaje!

Zacznijmy od podstaw i poznajmy bliżej konto walutowe. Jak działa? Takie konto to nic innego, jak rachunek bankowy, dokładnie taki sam, jak ten do codziennych płatności w złotówkach. Otrzymujesz do niego kartę debetową, kontrolujesz transakcje w aplikacji bankowej. Bez problemów zrobisz z niego przelew czy zapłacisz mobilnie, np. telefonem z NFC.