Koronawirus WHO. Światowa organizacja ostrzega przez używaniem banknotów

Koronawirus. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ograniczenie płatności gotówkowych na rzecz płatności bezdotykowych. To kolejny efekt rozprzestrzeniającej się epidemii wirusa.

Rzecznik WHO Christian Lindmeier oznajmił, że przenoszenie się wirusa za pośrednictwem jest banknotów jest możliwe. Ponieważ papierowe pieniądze często przechodzą z ręki do ręki, mogą zbierać wszelkie rodzaje bakterii i wirusów, w tym koronawirusa. - Naszym zaleceniem (WHO - red.) jest mycie rąk po kontakcie z banknotami oraz unikanie dotykania twarzy. Kiedy to tylko możliwe, dobrym pomysłem jest przejście na płatności bezdotykowe – dodał.

Co istotne, stanowisko WHO nie zostało przedstawione w oficjalnym komunikacie. W kontekście koronawirusa wypowiedział się rzecznik organizacji w rozmowie z brytyjskim "The Telegraph".