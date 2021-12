Koszt dostawy, a wpływ na sprzedaż - sprawdź ORLEN Paczkę

Coraz trudniej jest znaleźć osobę, która przynajmniej od czasu do czasu nie robi zakupów w internecie. Zarówno młodsze pokolenia, jak i starsi użytkownicy internetu doceniają zalety kupowania online, a e-commerce zatacza coraz szersze kręgi. Korzystając z oferty sklepów internetowych, wielu kupujących w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, ile zapłacą za dostarczenie zamówienia. Jak duży wpływ na sprzedaż mają koszty dostawy? Zapraszamy do lektury!