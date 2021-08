Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy?

Kredyt hipoteczny to bardzo elastyczne rozwiązanie, w pewnych ramach kredytobiorcy mogą decydować, czy chcą spłacać dłużej i mieć niższą ratę, czy odwrotnie. To daje możliwość dostosowania harmonogramu spłaty do własnych potrzeb i planów finansowych. Niezależnie jednak od polityki konkretnego banku czy instytucji pożyczkowej, najważniejszym elementem przy ocenie zdolności są dochody kredytobiorcy. Bank ocenia nasze możliwości spłaty. Każdy bank robi to na swój sposób, dlatego nasza zdolność może być różna. Trzeba pamiętać, że kluczowym elementem przy ocenie zdolności nie jest sama pensja, a raczej wysokość środków, które zostają, co miesiąc kredytobiorcy po opłaceniu wszystkich opłat i utrzymaniu rodziny.