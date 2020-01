WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany mieszkanie na wynajem + 1 kredyt hipoetczny 53 min. temu Kredyt hipoteczny na mieszkanie pod wynajem – czy to się opłaca? W ostatnich latach rośnie liczba osób inwestujących w nieruchomości. Inwestorzy, którzy nie posiadają wystarczających oszczędności, sięgają po kredyty hipoteczne. Czy opłaca się sfinansować zakup mieszkania pod wynajem z kredytu hipotecznego? Jak obliczyć rentowność wynajmu nieruchomości? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał partnera) Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości Sytuacja na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych jest stabilna. Mimo utrzymujących się wysokich cen, popyt nie maleje – deweloperzy nie mają problemu ze znalezieniem kupców na oferowane mieszkania. Z raportu „Rynek mieszkaniowy w Polsce” przygotowanego przez Jones Lang LaSalle wynika, że w III kwartale 2019 r. deweloperzy sprzedali 16,1 tys. mieszkań. Na koniec tego kwartału łącznie proponowali oni ponad 50 tys. lokali mieszkalnych[1]. Do tego dochodzi jeszcze równie bogata oferta rynku wtórnego. Z danych zgromadzonych przez GUS wynika, że w czerwcu 2019 r. 46 proc. nieruchomości było nabywanych właśnie w celach inwestycyjnych[2]. Specjaliści monitorujący rynek nieruchomości uważają, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się spadku cen. Przeciwnie – możliwe są dalsze podwyżki, gdyż rosną koszty przede wszystkim materiałów budowlanych i robocizny. Ceny będą też rosły na rynku wtórnym, a to dlatego, że jest on ściśle skorelowany z rynkiem pierwotnym. Dla osób rozważających zakup nieruchomości to cenna wiadomość – nie ma sensu odkładać decyzji o zakupie, bo szansa na przystępniejszą cenę za metr kwadratowy jest niewielka. Inwestorzy, którzy chcą sfinansować zakup mieszkania przy pomocy banku, powinni szczególną uwagę zwrócić na strategię inwestowania – w dużej mierze to właśnie od niej zależą zyski z wynajmu. Do najpopularniejszych strategii należą wynajem długoterminowy i wynajem krótkoterminowy. Mimo wspólnych cech, specyfika wynajmu długoterminowego diametralnie różni się od wynajmu krótkoterminowego. Stopa zwrotu z długoterminowego wynajmu mieszkania Najmem długoterminowym zainteresowani są głównie cudzoziemcy, studenci oraz osoby, które z uwagi na pracę czeka przeprowadzka do innego miasta. Ten segment rynku wynajmu jest dość zróżnicowany – właściciele proponują pokoje, kawalerki i mieszkania 2-pokojowe o różnym standardzie wykończenia (standard, podwyższony standard, premium). Ze względu na potrzeby lokatorów mieszkania nie mają jednak więcej niż 40 mkw. Ile można zarobić na wynajmie lokalu mieszkalnego w największych miastach Polski? Stopa zwrotu z długoterminowego wynajmu mieszkania zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim jego lokalizacji, metrażu oraz wspomnianego już standardu wykończenia. Właściciel 2-pokojowego lokalu mieszkalnego może liczyć na stopę zwrotu od 3,1 (Białystok) do 5,1 proc. (Gdańsk). Jeżeli porównać rentowność wynajmu z popularnymi w Polsce lokatami bankowymi, możliwy zysk jest znaczny – aktualne oprocentowanie lokat bankowych oscyluje w granicy zaledwie 2-3 proc. w skali roku, przy czym banki ustanawiają limity kwot, które można zdeponować na takich lokatach. Na poniższej grafice zostały zaprezentowane stopy zwrotu z wynajmu mieszkania 2-pokojowego w największych miastach Polski. Z czym dla właściciela mieszkania wiąże się jego długoterminowe udostępnienie lokatorom? Ta opcja jest przede wszystkim wygodna. Inwestor podpisuje umowę na dłuższy okres (z reguły na 12 miesięcy), dzięki czemu zyskuje pewność, że jego rachunek bankowy będzie co miesiąc zasilany ustaloną kwotą. Ta stabilizacja doceniana jest szczególnie przez właścicieli mieszkań, których zakup w dużej mierze został sfinansowany z kredytu hipotecznego. Z otrzymywanego co miesiąc czynszu, można pokryć nawet całą ratę kredytu. Stopa zwrotu z krótkoterminowego wynajmu mieszkania Alternatywą dla długoterminowego wynajmu mieszkania jest wynajem krótkoterminowy. Inwestorzy zamiast poszukiwać mieszkania na nowych osiedlach, koncentrują się na lokalach o podwyższonym standardzie lub apartamentach, które powstają w ramach tzw. condohotelach. To budynki stanowiące połączenie lokali mieszkalnych z hotelem. Condohotele powstają jedynie w wybranych lokalizacjach – miejscowościach atrakcyjnych turystycznie oraz największych miastach Polski, przy czym wybór jest spory. Ile można zarobić, kupując apartament z myślą o jego krótkoterminowym wynajmie? Deweloperzy specjalizujący się we wznoszeniu takich budynków gwarantują inwestorom stopę zwrotu w wysokości od 7 do 8 proc. Jest ona kusząca, niemniej jednak pod uwagę trzeba wziąć jeszcze kwestię modelu biznesowego. Inwestorzy rzadko kiedy samodzielnie zajmują się organizacją wynajmu na doby zakupionego apartamentu – najczęściej zadanie to powierzają wyspecjalizowanej firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Rozwiązanie to jest wygodne, ale wiąże się z uiszczeniem miesięcznej opłaty, która obniża zysk inwestora. Eksperci wskazują także na niebezpieczeństwa związane z wynajmem apartamentów na doby. Jeżeli lokal jest położony w letnim kurorcie, to największe obłożenie inwestor będzie odnotowywał w sezonie letnim. Sezonowość to jednak nie wszystko. Zainteresowanie jego ofertą będzie przy tym w dużej mierze uzależnione od aktualnej sytuacji gospodarczej. To z kolei powoduje, że zysk z wynajmu krótkoterminowego jest niepewny – może być wysoki, ale może też nie spełniać oczekiwań inwestora i nie pokrywać w całości rat kredytu. Inwestycja w mieszkanie pod wynajem – wyliczenia zysków Inwestowanie w nieruchomości wymaga dużego kapitału. Inwestorzy, którzy nie posiadają wystarczająco dużych oszczędności, ale mają zdolność kredytową, korzystają z kredytów hipotecznych. Aktualnie wszystkie banki mają w ofercie co najmniej jeden kredyt hipoteczny. Ponieważ kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata, przed jego zaciągnięciem warto skonsultować się ze specjalistą – doradcą finansowym, który przeprowadzi szczegółową analizę i na jej podstawie wskaże najkorzystniejsze produkty. W przypadku nieruchomości pod najem krótkoterminowy zmiennych, które należy wziąć pod uwagę jest o wiele więcej. Wyliczenia dotyczą zatem inwestora zamierzającego zakupić nieruchomość położoną w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Wybrany przez niego lokal kosztuje 500 000 zł, a czynsz, jaki uzyska on z wynajmu mieszkania, będzie kształtował się na poziomie 2 600 zł (średnia stawka czynszu dla Mokotowa[3]). Inwestor przyjmuje kilka wariantów wkładu własnego. Parametry samego kredytu to: marża w wysokości 1,65 proc., prowizja 1 proc. i oprocentowanie 3,36 proc. Inwestor zdecydował się na raty równe, które będzie spłacał przez kolejne 20 lat. Poniższa tabela prezentuje, jak będzie zmieniać się wysokość raty kredytu i rentowność inwestycji. Roczny zysk będzie uzależniony przy tym od tego, czy nie będzie przestojów w wynajmie mieszkania. Dobrą wiadomością jest jednak, że przy stabilnym, całorocznym wynajmie inwestor będzie w stanie spłacać całą ratę kredytu wyłącznie z uzyskiwanego czynszu. W praktyce po 20 latach mieszkanie będzie jego własnością. Każda osoba rozważająca kupno nieruchomości na kredyt musi też pamiętać, że aktualnie banki wymagają od klientów wkładu własnego – dostosowały swoje oferty do Rekomendacji S przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mieszkanie pod wynajem – dodatkowe koszty Powyższe wyliczenia są mocno uproszczone – inwestor musi być świadomy dodatkowych kosztów, jakie poniesie w związku z kupnem mieszkania. Należą do nich: opłata transakcyjna, opłata za założenie oraz wpis w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatek od kupna mieszkania. Wszystkie wymienione koszty są jednorazowe, ale – w zależności od wartości nieruchomości – łącznie mogą oscylować w granicy nawet kilkunastu tysięcy złotych. W ciągu roku z uzyskiwanego czynszu inwestor będzie musiał zapłacić m.in. podatek od nieruchomości. Mieszkanie należy też ubezpieczyć, a polisa powinna gwarantować maksymalną ochronę. W tym celu również warto odwiedzić doradcę kredytowego lub ubezpieczeniowego, by pod okiem eksperta porównać dostępne propozycje i wybrać tę, która jest najkorzystniejsza. Dodatkowymi kosztami będą także przeprowadzane remonty. Mimo że strony podpisujące umowę najmu mają dużą swobodę w kształtowaniu swoich obowiązków, to do właściciela mieszkania należy m.in. zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń. W praktyce naprawa sprzętów rur czy sprzętów znajdujących się mieszkaniu jest po stronie wynajmującego i powinien on uwzględnić te wydatki, ustalając rentowność inwestycji. Czy to dobry moment na zakup mieszkania pod wynajem? Im wyższa cena mieszkania, na tym mniejszy zysk może liczyć jego właściciel. Powodem jest to, że ceny czynszu nie rosną tak szybko jak ceny mieszkań – inwestorzy nie mogą z kwartału na kwartał podnosić cen. Jednak nie tylko przekraczanie kolejnych barier cenowych powinno być bodźcem do działania – banki zaostrzają też politykę przyznawania kredytów hipotecznych, a to z kolei może oznaczać trudności w uzyskaniu finansowania. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto rozważyć zakup pod wynajem już teraz – rządowe programy mieszkaniowe, czyli Mieszkanie Plus i Mieszkanie na start. Są one skierowany do osób, które mają stabilną sytuację finansową, ale nie posiadają zdolności kredytowej i nie kwalifikują się też do otrzymania lokalu socjalnego lub komunalnego. Dla osób znajdujących się w takim położeniu ułatwieniem jest choćby otrzymanie dofinansowania do kosztów wynajmu, które – jak widać na powyższych przykładach – są zbliżone do raty kredytu mieszkaniowego. Mimo że powyższe programy działają, to aktualnie skorzystać z nich może jedynie wąska grupa beneficjentów. Osoby, które nie posiadają własnego mieszkania, wciąż są zmuszone poszukiwać lokali do wynajęcia. Dla potencjalnego inwestora, który jest zainteresowany nieruchomościami, to kolejna dobra wiadomość. [1] Jll.pl, Rynek mieszkaniowy w Polsce Q3 2019 (odczyt z dnia 27.12.2019)

[2] Qbusiness.pl, Raport Aparthotele/condohotele w największych miastach Polski (odczyt z dnia 27.12.2019)

[2] Qbusiness.pl, Raport Aparthotele/condohotele w największych miastach Polski (odczyt z dnia 27.12.2019)

[3] Emmerson-evaluation.pl, Evaluer Index Analiza Cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – rynek pierwotny i wtórny (odczyt z dnia 27.12.2019)