Książeczki mieszkaniowe to zmora. "Oszukali nas, rząd nie pomaga"

Wciąż ponad milion Polaków ma książeczki mieszkaniowe. Odkładali tam wolny grosz - licząc, że uzbierają na nowy lokal, ale do dzisiaj nie mogą odzyskać pieniędzy. Rząd szacuje, że może to być nawet pół miliarda złotych.

Z założenia program wyglądał tak, że wpłacone składki można było zamienić na premię gwarancyjną i przeznaczyć ją np. na zakup mieszkania lub wykup lokalu od spółdzielni. Problem w tym, że pieniędzy na książeczkach zamiast przybywać, ubywało. Obecnie średnia premia to 7-8 tys. zł, co wystarczy najwyżej na 2 mkw. mieszkania. Co więcej, z premii gwarancyjnej nie można skorzystać, gdy lokal się wynajmuje.

Co robi rząd? Znowu obiecuje - tym razem, by premię gwarancyjną można było przeznaczyć na opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Jednak, jak podkreśla Kubasiak, to nie rozwiązuje problemu, bo nadal z premii mogliby skorzystać tylko ci, którzy są właścicielami mieszkania.