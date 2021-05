Kto wciąż musi podawać numer REGON na dokumentach i drukach firmowych?

Nie oznacza to jednak, że REGON to „martwy” rejestr. W niektórych sytuacjach wciąż musimy się do niego dopisać. Można to zrobić dzięki ogólnodostępnemu formularzowi zgłoszeniowemu RG-1. Co ważne, można go uzupełnić i wysłać zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem internetu.