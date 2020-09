Kupowanie mebli to koszmar. Cały rynek stanął na głowie

Epidemia otworzyła Polakom oczy. "Ludzie poznali wartość pracy sprzedawcy"

Co się dzieje ze sklepami meblowymi? Czy Polacy tak mocno rzucili się na kupowanie wyposażenia domu? A może to wina sklepów, nie umiejących sprostać zapotrzebowaniu? A może producenci nie wyrabiają z produkcją albo mają kłopoty związane z pandemią?

– Pomimo naszej wiedzy i doświadczenia z rynku chińskiego, gdzie IKEA z uwagi na pandemię wcześniej zamknęła swoje sklepy, nasz świat logistyczny wywrócił się o 180 stopni po tym, jak samodzielnie podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych sklepów w Polsce (w połowie marca). Ta decyzja miała m.in. wpływ na to, że w całym procesie najpierw zatrzymało nam to dostawy z towarem od dostawców, do i z magazynów, ale także do sklepów. W skali Europy był moment, w którym blisko tysiąc pojazdów nie mogło dostarczyć towaru ze względu na kolejne wprowadzane ograniczenia – mówi w rozmowie z WP Finanse Aneta Gil z IKEA.