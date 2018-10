Leasing na komputer do firmy. Jak obniżyć koszty w firmie

Obecnie komputer jest podstawowym narzędziem w każdej, nawet najmniejszej działalności. Wytrzymały sprzęt i stałe łącze z internetem to warunek sprawnego zarządzania firmą. Technologia stale się rozwija, a przy prowadzeniu firmy warto być ciągle na bieżąco. Rozwiązaniem jest leasing na sprzęt.

Leasing to jedna z lepszych opcji na wyposażenie biura w dobre jakości komputery (Shutterstock.com)

Istnieją skuteczne sposoby na to, by obniżyć koszty w firmie. Pierwotnie leasing kojarzył się głównie z samochodami osobowymi i ciężarowymi. Obecnie rozszerzono go na wiele innych sprzętów potrzebnych do prowadzenia działalności. Leasing komputerów dla firm jest jedną z najbardziej opłacalnych opcji z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Co to jest leasing komputera? Biorąc pod uwagę stale zmieniające się wymagania sprzętu, komputer dla firmy powinien być wymieniany średnio co 3-4 lata, gdyż po prostu po tym czasie staje się już przestarzały. Nowe modele działają dwu, a nawet trzykrotnie dłużej niż sprzęt sprzed pięciu lat, zaś zużycie energii jest o wiele niższe. Rozwój mikroprocesorów sprawia, że nowoczesny sprzęt jest też lżejszy i przede wszystkim bardziej wydajny niż kilkuletnie laptopy. Zakup nowego sprzętu, zwłaszcza dla kilku pracowników, może okazać się problemem. Sposobem na obniżenie kosztów w firmie przy jednoczesnym wyposażeniu się w komputer do biura będzie leasing.

Umowa leasingowa podpisywana jest na określony czas, od kilkunastu miesięcy do kilku lat, a po zakończeniu można zdecydować się na podpisanie nowej umowy z nowszym sprzętem na innych warunkach. Leasing komputera dla firmy będzie więc wypożyczeniem sprzętu w zamian za raty oraz obligatoryjną wpłatę początkową.

Leasing komputera – czy się opłaca? To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla właścicieli małych firm, które z jednej strony nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy wydatek kilku tysięcy złotych i z drugiej nie chcą blokować możliwości kredytowych przedsiębiorstwa. Procedura leasingowa to w dodatku o wiele prostszy sposób na nowy komputer do biura niż kredyt bankowy.

Leasing komputera może przynieść wiele więcej korzyści. Przede wszystkim możesz odliczyć leasing na sprzęt od kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to zarówno wpłaty początkowej, jak i kolejnych rat. Ponadto podatek VAT nalicza się osobno dla poszczególnych rat, nie trzeba opłacać go przy zawieraniu umowy. Ustalając początkowe warunki dopasujesz wysokość i liczbę rat do swojego planu wydatków, a po zakończeniu bieżącej umowy możesz od razu wyposażyć się w wydajniejszy i nowszy komputer dla firmy.

Wybierając laptop ASUS ZenBook UX331UAL z procesorem Intel Core i7 i pamięcią 16 GB RAM, przy 24-miesięcznym okresie finansowania miesięczna rata wynosi nieco ponad 188 zł. Za Chcąc kupić taki sprzęt za gotówkę, należy przygotować się na wydatek rzędu niemal 4500 zł. Oferty leasingowe na sprzęt znajdziesz pod tym adresem.