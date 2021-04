Liczby pełne emocji!

Tym razem nie będzie o liczbach związanych z finansami. Okazuje się, że dodawanie i odejmowanie może być źródłem doskonałej rodzinnej rozrywki! Przyjrzyjmy się GRZE LICZBOWEJ Wydawnictwa "Nasza Księgarnia".

"Gra liczbowa" to najnowsza gra Wydawnictwa "Nasza Księgarnia”. W niepozornym pudełku skrywa się zestaw, który zaprasza graczy do niezwykle emocjonującej przygody z liczbami. Podstawowym elementem gry są specjalnie przygotowane karty w trzech kolorach zawierające liczby od 1 do 10, a także symbol dodawania oraz odejmowania wraz z liczbą 1, 2 lub 3.

Rozgrywka polega na odpowiednim dopasowywaniu kart graczy do karty aktualnie znajdującej się na stole. Na przykład: na stole leży niebieska karta o wartości 6. Na jej środku widzimy oznaczenie ±2. Wykonujemy działanie i uzyskujemy dwa wyniki: 4 lub 8. Oznacza to, że na taką kartę można położyć kartę o wartości 4 lub 8. Proste? Oczywiście, że tak!

Co sprawia, że gra tak bardzo wciąga i budzi ducha rywalizacji? To, że nie ma tu ustalonych „kolejek” graczy, wszyscy grają równocześnie, w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Wygrywa oczywiście ta osoba, która jako pierwsza pozbędzie się swoich kart. To wszystko sprawia, że podczas rozgrywki pojawia się niezły mętlik w głowach graczy.

Z tych samych powodów gra jest odpowiednia dla osób od 8. do… 108. roku życia. Angażuje zarówno dzieci, jak i dorosłych, zarówno miłośników matematyki, jak i tych, którzy za nią nie przepadają. Jest też doskonałym treningiem umysłu dla każdego, a w przypadku najmłodszych – świetnym ćwiczeniem umiejętności dodawania i odejmowania. Ponadto przygotowano kilka wariantów rozgrywek tak, aby można było wybrać wariant trudniejszy, łatwiejszy, odpowiedni dla całych rodzin czy nawet rozgrywkę indywidualną!

Jeśli poszukujesz gry o prostych zasadach, która zaangażuje całą rodzinę, a do tego jest w poręcznym pudełku – to gra zdecydowanie dla Ciebie! A jeśli jednocześnie jesteś miłośnikiem matematyki lub chciałbyś kogoś sympatią do królowej nauk zarazić – prawdopodobnie nie mogłeś lepiej trafić!

Autorka tekstu: Magdalena Marekwia – nauczyciel akademicki, trener szkoleniowiec nauczycieli, pedagog wczesnoszkolny i pedagog terapeuta. Specjalistka w edukacji matematycznej.