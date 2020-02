Marzysz o długich i mocnych paznokciach? Ten składnik odżywek może je zniszczyć

Chcecie mieć długie i mocne paznokcie? Zastanawiacie się nad specjalną odżywką? Uważajcie, co jest w składzie, bo część z nich może wam zniszczyć paznokcie. Specjaliści ostrzegają.

Daga pisze: "Kładłam ją jako bazę pod lakier albo czasami i bez lakieru. Wszystko było super, paznokcie długie i twarde jak nigdy, dopóki nie zobaczyłam, że paznokcie dziwnie odstają a na płytce pojawiły się czarne "drzazgi". Żeby przybliżyć Wam obraz - musiałam obciąć paznokcie maksymalnie, co i tak nie jest wystarczające. Paznokcie wciąż, mam wrażenie, odrywają się od skóry i towarzyszy temu ogromny ból. Pomijam już względy estetyczne - wyglądają jakbym wpadła do brudnej studni i drapała ścianę próbując wyjść".

Zobacz też: Ten koktajl ma odmładzać. "To znaczy, że będę miała 16 lat?"

Jak relacjonuje, udała się z problemem do dermatologa, wykluczyła grzybicę i potwierdziła, że winę za jej problemy ponosi formaldehyd zawarty w kosmetyku.

W kręgach kosmetycznych fanów działanie sławnej odżywki nie jest tajemnicą - może ona albo wzmocnić paznokcie na zasadzie reakcji obronnej organizmu (paznokieć broni się przed trucizną), albo je zniszczyć. Bardzo mnie zdziwiło, że taka substancja jest w ogóle dopuszczona do użycia, dlatego postanowiłam zgłębić temat.

Wioleta Dudkowska , specjalistka ds. podologii z O! Gabinet, wyjaśniła mi, że formaldehyd jest konserwantem, w przypadku lakierów przedłuża ich trwałość i utwardza płytkę. Dlatego dodawany jest do odżywek wzmacniających paznokcie. - Paznokcie początkowo wyglądają super, ale po dłuższym stosowaniu ich stan drastycznie się pogarsza. Zaczynają kruszyć się i pękać. Dzieje się tak, gdyż formaldehyd wiąże się z keratyną (białkiem) i ją ścina, mówiąc fachowo - dochodzi do koagulacji keratyny - mówi.

Brzmi strasznie, prawda? Dlaczego zatem ktoś dodaje coś takiego do odżywek? - Wszystko zależy od stężenia - wyjaśnia mi pani Wioleta. - W lakierach do paznokci dopuszczalna norma jest bodajże 2% [tyle zawierają sławne odżywki "8w1" - przyp. red.], a to i tak bardzo dużo. Jeśli organizm nie może poradzić sobie z wydaleniem trucizny, reaguje alergią.