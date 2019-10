mBank wskazuje na nowe formy cyberataków. Oszuści wykradają dane klientów

Oszuści podszywają się pod mBank i wysyłają klientom banku link w wiadomościach e-mailowych. Po wejściu w niego nasz komputer zostaje zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.

Oprogramowanie to służy śledzeniu poczynań klienta banku. Oszuści czekają, kiedy z zainfekowanego sprzętu klient zaloguje się do serwisu transakcyjnego mBanku. Kiedy już to zrobi, złodzieje otrzymują jego dane uwierzytelniające, które wirus "zapamiętuje" i przesyła dalej.