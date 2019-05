Mc Donald's otwiera najmniejszą restaurację na świecie. Dla pszczół

Mc Hive to stylizowany na lokal popularnej sieci fast food ul, który powstał w ramach Światowego Dnia Pszczoły. W ten sposób Mc Donald's zwraca uwagę na problem spadku populacji pożytecznych owadów, których z roku na rok jest coraz mniej.

Pszczeli Mc Donald's jest miniaturową wersją pełnowymiarowego lokalu. W środku jednak, zamiast baru, stolików i stanowisk do smażenia hamburgerów zamontowano tradycyjne ramki, jak w każdym innym ulu.

- Mamy wielu naprawdę oddanych franczyzobiorców, którzy przyczyniają się do naszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. To dobrze, że możemy wykorzystać nasz potencjał, aby upowszechnić tak wspaniały pomysł, jak instalowanie uli na dachach - powiedział Christoffer Rönnblad, dyrektor marketingu szwedzkiego oddziału McDonald’s.

Pszczołom zagraża przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa, a co za tym idzie zajmowanie naturalnych obszarów legowych przez uprawy, czy stosowanie w nadmiarze toksycznych środków ochrony roślin i nawozów.

Ekolodzy i organizacje pszczelarskie powołując się na badania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazują, że stosowane w zaprawach rzepaku neonikotynoidy pozostają w środowisku nawet przez kilka lat. Trafiają one bezpośrednio do roślin, a później do gleby, wody.