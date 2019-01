McDonald's i KFC płaczą przez zakaz handlu. Obroty w dół nawet o ponad 90 procent

W niedziele niehandlowe do niektórych restauracji zagląda jeden na dwudziestu klientów z pozostałych niedziel. Te informacje czerpiemy ze specjalnej analizy przeprowadzonej dla money.pl innowacyjną metodą. Najmocniej spadły obroty fast foodów w dużych centrach handlowych.

- Centra handlowe nadal uznajemy za atrakcyjne lokalizacje, bo koncentrują one bardzo dużą liczbę klientów. Oczywiście zauważamy spadek "odwiedzalności" galerii w niedziele niehandlowe. Ale w przypadku zarządzanych przez nas marek znaczna część sprzedaży w te dni przenosi się do kanałów online i delivery - mówi money.pl Adrian Wnęk z biura prasowego firmy Amrest. - W obliczu zmian konsekwentnie poszerzamy zasięg usług dostawy do domu, co będzie jednym z kluczowych obszarów rozwijanych przez firmę w najbliższym czasie - dodał.