Mikrorachunek podatkowy. Komu jest potrzebny? Każdemu, ale najszybciej przyda się przedsiębiorcom

Wielu osobom ten numer nigdy się nie przyda, ale lepiej go mieć. Nie trzeba się też jakoś specjalnie starać ani jeździć po urzędach. Ta czynność jest prosta i szybka. W przyszłości może nam ułatwić życie. Jednak mikrorachunkiem powinni szczególnie zainteresować się przedsiębiorcy.

Numer naszego mikrorachunku poznamy bez konieczności chodzenia po urzędach. (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Być może podczas płacenia różnych rachunków zauważyliście, że numer konta, na który wpłaca się pieniądze, jest bardzo często zakończony naszym numerem klienta. Na przykład: nasz numer klienta u operatora komórkowego to 12345 i te same cyfry są w numerze konta.

To również mikrorachunek, ułatwiający operatorowi rozliczanie swoich klientów. Każdy ma własne subkonto i dzięki temu księgowi nie muszą kontrolować, czy ktoś już zapłacił rachunek – to po prostu od razu widać.

Identyczny patent będzie działał teraz w rozliczeniach ze skarbówką. Tu również mamy swoisty "numer klienta" – chodzi o

nasz PESEL lub NIP.

Czy każdy musi wygenerować swój mikrorachunek?

"Wygenerowanie" rachunku w zasadzie jest obowiązkowe. Ale czy faktycznie musimy to robić? Wiele osób nigdy nie miało i nie będzie miało podatku do zapłaty. Większość spraw załatwiają za nas pracodawcy, rozliczając się z urzędami skarbowymi.

Teoretycznie tym osobom mikrorachunek nie jest do niczego potrzebny. Ale lepiej go mieć – w końcu każdemu może zdarzyć się sytuacja, gdy będzie musiał dopłacić do rocznego rozliczenia podatkowego.

W każdym razie nie trzeba się z tym spieszyć.

Określenie "generowania" mikrorachunku może też nieco mylić. To pewien skrót myślowy, który został nadany pewnej czynności. W zasadzie do poznania numeru naszego mikrorachunku wystarczy ołówek i kartka oraz znajomość własnego numeru PESEL.

Numer mikrorachunku składa się z dwóch liter i 24 cyfr. Litery to PL, potem jest numer rachunku w NBP, czyli 10100071222. Następne cyfry to 1 lub 2 – pierwsza gdy mikrorachunek zawiera PESEL, druga – gdy chodzi o NIP. Potem w numerze znajduje się nasz PESEL lub NIP. Jeśli całość nie zawiera 26 znaków, na końcu dodaje się kilka zer. W sumie to dość proste.

Z tego wynika, że w zasadzie każdy z nas ma już numer mikrorachunku, zaś "generowanie" jest tylko formą jego aktywacji. Numery rachunków są tworzone automatycznie i przypisywane każdemu podatnikowi bez konieczności jego działania.

Jak wygenerować mikrorachunek?

Najprościej wejść na stronę podatki.gov.pl, wpisać swój PESEL lub NIP i kliknąć przycisk "Generuj". Po chwili wyskoczy nam numer. Tę czynność możemy powtarzać wielokrotnie, na przykład po to, by przypomnieć sobie ten numer. Nie ma więc potrzeby zapisywania go albo zapamiętywania.

Jeśli ktoś nie ma zaufania do nowych technologii, może się wybrać do dowolnego urzędu skarbowego i poprosić urzędnika o "wygenerowanie" numeru mikrorachunku.

Warto pamiętać, że numer naszego mikrorachunku pozostaje niezmieniony w zasadzie na resztę naszego życia. Możemy się przeprowadzać do woli – numer jest ten sam.

Należy pamiętać, że generator na stronie podatki.gov.pl jest jedynym dostępnym w internecie narzędziem do wyszukiwania numerów mikrorachunków podatkowych. Nie należy korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub SMS-em - może być to próba wyłudzenia. Wygenerowanie mikrorachunku nie wiąże się też z żadnymi kosztami.

Przedsiębiorco, to ważne dla ciebie!

Numer najważniejszy jest dla tych osób, które regularnie dopłacają do rozliczeń podatkowych oraz przedsiębiorców. Służyć im będzie do wszelkich rozliczeń z fiskusem.

Wykorzystanie mikrorachunku stanie się obowiązkowe w rozliczeniu PIT, CIT i VAT po 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że dla większości firm pierwszą stycznością z rachunkiem będzie opłacenie podatków za grudzień.

Etatowcy i inni rozliczający PIT, choćby z umów zleceń, z mikrorachunkiem spotkają się dopiero, gdy będą składali deklaracje roczne. Muszą to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia. I to jedynie w sytuacji, gdy wykażą niedopłatę. W przeciwnym razie konto nie jest w nadchodzącym roku potrzebne, może się jednak przydać w przyszłości.