Milion złotych premii dla kierowców. Ubezpieczyciel nagradza tych, którzy bezpiecznie jeżdżą

Ponad milion złotych otrzymali kierowcy za płynną i przepisową jazdę. Specjalny program Link4, który przez cały rok ocenia styl jazdy ubezpieczonych przyciągnął już ponad 32 tys. zainteresowanych.

Każdy, kto zdecyduje się ściągnąć na swój smartfon telematyczną aplikację Kasa Wraca poddaje styl swojej jazdy ocenie. Algorytmy oceniają: przestrzeganie ograniczeń prędkości, jej dostosowanie do warunków jazdy, ale też biorą pod uwagę gwałtowne przyspieszenia lub hamowania.

Im częściej aplikacja jest włączona, tym styl jazdy oceniany bardziej precyzyjnie. Ocena trwa rok i w każdym z 11 okresów rozliczeniowych, które brane są pod uwagę przez ubezpieczyciela, do wirtualnej skarbonki kierowcy wpływają pieniądze – nagroda za bezpieczną jazdę. Wraz z końcem polisy część pieniędzy trafia na konto kierowcy.

– Nasz program kierujemy do wszystkich klientów, którzy wykupili ubezpieczenie komunikacyjne na swój samochód. Deklarację udziału składamy przy podpisywaniu umowy. Następnie wpisujemy otrzymany kod i już możemy jeździć z aplikacją. Nic prostszego – tłumaczy Krzysztof Kosiński, kierownik zespołu CRM Link 4, ekspert rynku ubezpieczeniowego.

– Nie interesuje nas, gdzie dany kierowca jeździ. Dla naszej analizy nie potrzebujemy informacji na temat numeru drogi czy nazwy ulicy. Istotne jest tylko to, czy na danym odcinku drogi z ograniczeniem prędkości np. do 50 km/h kierowca zastosował się do przepisów – mówi Krzysztof Kosiński. I dodaje: Zależy nam na promowaniu płynnej i bezpiecznej jazdy.