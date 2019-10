mLegitymacją nie działa. Dzieciaki pozbawione zniżek na komunikację miejską

Miało być sprawniej, szybciej, łatwiej - wyszło jak zawsze. mLegitymacja nie działa prawidłowo, problemy mają wszystkie szkoły, które przyłączyły się do pilotażowego programu Ministerstwa Cyfryzacji. Uczniowie są pozbawieni zniżek.

Przykładem są tu choćby dwie szkoły podstawowe z Lublina: nr 16 i 51. To jedyne placówki z tego miasta, które przystąpiły do pilotażowego programu Ministerstwa Cyfryzacji. W 2018 r. obie podstawówki wystawiły uczniom mLegitymacje, jednak przy ich zakładaniu ważność dokumentu można było wpisać tylko na jeden rok szkolny. We wrześniu tego roku chciano przedłużyć ich ważność, problem w tym, że raz założonej mLegitymacji nie można edytować i zmieniać jej daty ważności.