Morawiecki: 200 tys. mieszkań w tym roku. Sprawdziliśmy jego słowa

Deficyt mieszkań to wciąż jeden w poważniejszych problemów społecznych w Polsce. Nie zmieni tego jednak zaklinanie rzeczywistości, a właśnie w taki sposób zachowuje się premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że rekordowa liczba zaplanowanych do oddania w tym roku mieszkań to efekt działań rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki chwali się sukcesem... deweloperów. (East News, Fot: Marek MICHALAK)

Politycy uwielbiają się chwalić i obiecywać. Zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczej. Problem pojawia się jednak, gdy na jaw wychodzi, że mijają się z prawdą. Problem jest jeszcze większy, gdy premier "oszczędnie gospodaruje prawdą" i w trakcie tej samej rozmowy stwierdza, że realizacja obietnic wyborczych jest "znakiem firmowym" jego formacji.

W wywiadzie dla TVN24 Mateusz Morawiecki został zapytany o jego własne słowa z kwietnia 2018 r. - To jest moje zobowiązanie, które przed państwem składam. Będzie w budowie 100 tys. mieszkań - mówił wówczas o programie Mieszkanie+ premier.

Zamiast o 100 tys. mieszkań z rządowego programu, premier mówił o tym, ile mieszkań zbudował "rynek". Opowiadał także o tym, że konieczna jest "wielka podaż mieszkań na rynku". Przy okazji wspomniał, że w tym roku powstanie 200 tys. lokali, czym nawiązał do słów swojego rządowego kolegi Jerzego Kwiecińskiego, ale… zapomniał o przyimku "około".

Mieszkanie Plus się rozkręca. Sprawdzamy, co się dzieje z rządowym programem

- W ostatnich trzech latach wybudowaliśmy o 20 proc. mieszkań więcej. W tym czasie średnio w Polsce budujemy 175 tys. mieszkań. Przy czym w zeszłym roku było to 185 tys. mieszkań, a w tym roku zbliżamy się do 200 tys. mieszkań - opisywał sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej w Dębicy. Premier najwyraźniej uznał, że zbyt dużo liczb "zaciemnia" obraz i od razu rzucił jedną, ale wielką. W końcu 200 tys. mieszkań robi wrażenie. Morawiecki dodał, że "to na skutek rożnego rodzaju działań, które my wdrożyliśmy". A tych w zakresie polityki mieszkaniowej zbyt wielu nie było - kilkukrotnie nowelizowana ustawa o programie Mieszkanie+ czy kontrowersyjna "lex deweloper".

Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, by te dwa działania pomogły rynkowi i Polakom w budowie mieszkań. W końcu w ramach programu Mieszkania+ Polakom oddano dopiero 867 mieszkań. Projektowanych jest około 18 tys. kolejnych lokali. Daleko zatem do zapowiadanych 100 tys. mieszkań rocznie - prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz w pierwszych dniach sierpnia przyznał, że maksymalnym poziomem budowanych mieszkań będzie 30-40 tys. mieszkań na różnych poziomach prac (od projektowania po faktyczną budowę). Jest jeden haczyk - mowa o roku 2020 lub nawet 2021 i 2022.

Także "lex deweloper", której przyjęciu towarzyszyły gigantyczne emocje, bo dokument pozwalał deweloperom ignorować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy ubiegać się o specjalne pozwolenia na budowę na terenach chronionych - choćby ogródkach działkowych. Nie bez znaczenia jest otwarcie możliwości wykonywania inwestycji bez studiów uwarunkować na terenach, które w przeszłości należały m.in. do wojska, kolei czy Poczty Polskiej.

Teoretycznie więc deweloperzy powinni masowo ubiegać się o możliwość realizowania inwestycji. Zamiast tego, jak donosiła "Rzeczpospolita", w ciągu ostatniego roku w całej Polsce opublikowano jedynie 32 pozytywne uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych wydane na podstawie "lex deweloper". Tym samym bilans roku obowiązywania nowej ustawy to... 3550 mieszkań. Niespełna 2 proc. liczby mieszkań, które mają zostać oddane w tym roku.

Co więcej, choć dynamika budowy mieszkań faktycznie przyspieszyła, to nadal daleko nam do wyniku dekady Edwarda Gierka - w rekordowych latach 70-tych w Polsce oddawano nawet 300 tys. mieszkań rocznie.

| 2003 | 162,7 |

| 2004 | 108,1 |

| 2005 | 114,1 |

| 2006 | 115,4 |

| 2007 | 133,7 |

| 2008 | 165,2 |

| 2009 | 160 |

| 2010 | 135,8 |

| 2011 | 131 |

| 2012 | 152,9 |

| 2013 | 145,1 |

| 2014 | 143,2 |

| 2015 | 147,7 |

| 2016 | 163,3 |

| 2017 | 178,3 |

| 2018 | 184,4 |

Z drugiej strony, jak widać w tabeli, od 2014 r. liczba mieszkań oddawanych do użytku znacząco rośnie, co wiąże się raczej ze wzrostem zamożności Polaków niż programami pomocowymi rządu. Dla porównania w latach 90-tych oddawano nie więcej niż 100 tys. mieszkań rocznie. Odbicie nastąpiło dopiero na przełomie wieków - w 2001 r. po raz pierwszy od dekad oddano Polakom do użytku ponad 100 tys. mieszkań. W roku 2002 było to 97,6 tys. mieszkań, by w 2003 osiągnąć rekordowe 162,7 tys.

Podobny wynik zdarzył się później w latach przed kryzysem 2007 i 2008, a następnie dopiero w roku 2016.