Morawiecki nie przestrzega zasad, które sam uchwalił - to pewne. Ale czy premier złamał przepisy?

Bo jeśli ja pójdę do knajpy i spotkam się z obcymi ludźmi… wróć! Nie mogę spotkać się z obcymi ludźmi. Przy jednym stoliku mogę siedzieć jedynie ze swoimi najbliższymi. Tak przynajmniej wynika z zasad dla gastronomii, jakie zostały spisane na rządowych stronach. To samo jest zresztą napisane na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego - niestosowanie się do tych zasad jest więc teoretycznie zagrożone karą w wysokości od 5000 do 30000 złotych. Sęk w tym, że wedle innego rozporządzenia, aby wytyczne GIS miały moc, muszą być umieszczone w jego Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawdziliśmy - nie ma ich tam.

Co więcej – w rozporządzeniu nie ma też ani słowa o zachowywaniu jakiejkolwiek odległości między stolikami czy niewystawianiu np. solniczek na stoły. Ale za to na stronie z wytycznymi czytamy: "odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika)". To samo twierdzi sanepid.

Co jest więc w tym momencie obowiązkiem restauratora i jego klientów? Stosowanie się do rozporządzenia zapisanego w dzienniku ustaw, czy może do wytycznych na rządowej stronie, czy może do wytycznych sanepidu? Wygląda na to, że jeśli do restauracji, baru czy pubu przyjdzie policjant z kontrolą, to jego jedynym zadaniem może być zmierzenie powierzchni lokalu i policzenie gości. O takich sprawach jak rozmieszczenie stolików, odległość między nimi czy ścianki z pleksi prawo nie wspomina. Czy premier złamał więc prawo? Nie. Po co w takim razie tworzyć jakieś wytyczne, skoro nie są one obowiązujące?