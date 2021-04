Na czym polega postępowanie upadłościowe spółki?

Postępowania sądowe w Polsce nie należą do najszybszych, dotyczy to niestety także i spraw z zakresu upadłości. Decydującym czynnikiem jest tutaj przede wszystkim stopień zadłużenia danej spółki oraz okres czasu, przez który trwała dana niewypłacalność. Im większa będzie liczba wierzycieli potencjalnie upadłej spółki, tym dłużej będzie trwało dane postępowanie sądowe. Podobnie jest w przypadku konieczności uzupełniania braków formalnych wszelkich pism sądowych oraz odraczania poszczególnych rozpraw. W praktyce przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe trwa około 1 roku, przy czym zdarzają się oczywiście sprawy trwające znacznie dłużej – nawet do 2 lub 3 lat.