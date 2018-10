Na start zarobisz 4100 zł brutto. Chyba, że jesteś kobietą - to wtedy 3250 zł. Niefortunna reklama w Biedronce

Dwa plakaty zachęcają do podjęcia pracy w Biedronce - jeden z wizerunkiem mężczyzny, drugi - z fotografią kobiety. Promocja może sugerować, że mężczyzna może zarobić aż o 850 zł więcej niż kobieta. - Takie plakaty są w Międzyzdrojach, ale w Sobótce już jest zgoła inaczej - broni się sieć.

Jak kierownik, to mężczyzna? To sugerują plakaty

Biedronka zapewnia, że każdy jest w sieci mile widziany i że płeć nie ma znaczenia. - Podkreślamy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą aplikować do pracy w naszej sieci, bez względu na to, czy jest to oferta pracy jako sprzedawca-kasjer czy kierownik - mówi Wirtualnej Polsce Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska S.A. A co z plakatami? Sieć tłumaczy, że faktycznie - w Międzyzdrojach na plakacie szef jest mężczyzną. Ale już w Sobótce jest zupełnie inaczej.