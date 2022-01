Nadwyżki prądu z fotowoltaiki – co się z nimi dzieje?

Nadwyżki prądu a system opustów

Co się dzieje w sytuacji, gdy system wyprodukuje za dużo prądu? Czy nadwyżki energii przepadają? Aktualnie w Polsce obowiązuje tzw. system opustów, który rozwiązuje problem nadwyżek prądu. Energia elektryczna, której nie udało nam się wykorzystać np. na zasilanie sprzętów gospodarstwa domowego, jest oddawana do sieci energetycznej. Oznacza to, że spełnia ona rolę zewnętrznego magazynu energii. Co istotne, prosument może – w momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli przede wszystkim jesienią i zimą – bezpłatnie pobrać z sieci od 70 do 80% wprowadzonej wcześniej energii. Wielkość opustu zależy od wielkości instalacji fotowoltaicznej. W przypadku systemu do 10 kWp jest to 80% - czyli za 1 kWh wprowadzoną do sieci odbieramy 0,8 kWh. Z kolei dla instalacji powyżej 10 kWp opust wynosi 70%.