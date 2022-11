Nie daj się oszukać w Black Friday! Zweryfikuj ceny swoich zakupów i skorzystaj z kuponów od Ceneo nawet do 200 zł

W ostatnim czasie popularność Black Friday w Polsce wzrasta. Czarny piątek często bywa przedłużony i dzięki temu powstaje Black Weekend, Black Week czy Black Month. Z tego powodu możemy korzystać z okazji do tańszych zakupów nawet przez cały listopad. Ten czas jest idealną okazją do upolowania atrakcyjnych promocji na upatrzone przez nas produkty. Pamiętajmy jednak, że Black Friday może również być czasem pretekstem do manipulowania cenami. Jak zatem robić zakupy bezpiecznie i nie dać się oszukać? Sprawdź!