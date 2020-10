Nie proś się o swoje, wrzuć to do Payhelp – branża kreatywna

Branża freelancingu coraz bardziej się rozpędza. Rośnie liczba wolnych strzelców, którzy pracują na własny rachunek, a jednocześnie przewiduje się, że w najbliższym czasie będzie ich coraz więcej.

Osoby, które są freelancerami często zmagają się jednak z problemem ściągania długów. Mają kłopot z otrzymaniem pieniędzy za rzetelnie wykonaną pracę. Co powinni zrobić? Nie prosić się o swoje i wrzucić to do Payhelp!

Kim jest freelancer?

Zanim powiemy, jak freelancerzy mogą sobie radzić ze ściąganiem długów, ustalmy najpierw o kim mowa. Otóż freelancer to osoba, która osoba jest sama dla siebie szefem, najczęściej pracuje w domu i utrzymuje się z realizowanych zleceń. Nie ma umowy o pracę, lecz wykonuje zadania np. na umowę o dzieło, umowę zlecenie lub w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Freelancer sam musi zadbać o swoje ubezpieczenie i emeryturę, podejmować decyzje, zdobywać zlecenia, pokrywać koszty szkoleń czy egzekwować zapłatę za wykonane zlecenia.

Czy freelancing jest popularny? Wśród osób, które pracują bez etatu są graficy, copywriterzy, dziennikarze, fotografowie czy programiści. Ta forma wykonywania obowiązków zyskuje na popularności na całym świecie, a w tym również w Polsce. Jak wynika z raportu „Freelancing w Polsce – edycja 2019” przygotowanego przez Useme.eu, dla prawie połowy respondentów freelancing jest jedynym sposobem zarabiania. Dla pozostałych ankietowanych to dodatkowe źródło dochodu, które łączą np. z umową o pracę. Co 10. badany planuje w 2019 roku porzucić etat na rzecz freelancingu. Natomiast co 6. zajmuje się freelancingiem, będąc studentem lub uczniem.

Freelancerzy najczęściej zdobywają zadania do wykonania w sieci. Ponad 1/3 respondentów wykonuje jednocześnie od 1 do 3 zleceń. Ponad 20 proc. obsługuje w tym samym czasie od 4 do 5 projektów, a ponad 13 proc. od 6 do 10. Blisko 15 proc. ma jednocześnie ponad 10 Klientów. Freelancer po wykonaniu zlecenia musi wystawić fakturę, a często też sam zajmuje się księgowością. Jego zadaniem jest również czuwanie nad uzyskaniem zapłaty za wykonaną pracę. W 2019 roku freelancerami było blisko pół miliona Polaków.

Freelancer a problemy z płatnościami

Praca wykonana zgodnie z umową powinna się zakończyć wystawieniem Klientowi faktury czy rachunku i otrzymaniem zapłaty zgodnie z terminem znajdującym się w treści dokumentu. Niestety, ale wielu freelancerów ma bardzo duże trudności z odzyskiwaniem należności. Ze wspomnianego badania wynika, że:

54,2 proc. wykonawców zleceń ma problem z otrzymywaniem w terminie zapłaty za swoją pracę.

4,4 proc ma często kłopot z opóźnieniami w płatnościach.

14,2 proc. ma je od czasu do czasu.

35,6 proc. rzadko ma takie problemy.

Dla większości freelancerów każdy Klient jest na wagę złota, dlatego z reguły nie naciskają, żeby otrzymać zapłatę za wykonaną pracę. Zwlekają miesiącami z przypomnieniem o płatności, czym powodują, że sami przyzwyczajają swoich Klientów do tego, że nie muszą oni płacić na czas. Efektem takiego działania może być to, że nie otrzymasz zapłaty nawet wówczas, jeśli Dłużnik nie ma żadnych problemów z płynnością finansową. Tymczasem kilku niepłacących terminowo Klientów może spowodować, że sam będziesz mieć problem z regulowaniem opłat na czas. Jest to jeden z wielu powodów, ze względu na które nie powinieneś się godzić na opóźnienia w płatnościach. Nie wiesz, co z tym zrobić? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Nie proś się o swoje – odzyskamy Twoje należności

Klient nie płaci w terminie? Szybko i skutecznie odzyskamy pieniądze, które Ci się należą. Za uczciwą pracę należy się zapłata. Obawiasz się windykacji? Nie masz do tego powodów. Tym procesem zajmują się nasi doświadczeni specjaliści, którzy na każdym etapie działają etycznie, sprawnie i profesjonalnie. Skupiamy się przede wszystkim na doprowadzeniu do polubownego rozwiązania sprawy. Podejmujemy z Dłużnikiem kontakt mailowy, telefoniczny czy wysyłamy korespondencję listowną. Prowadzimy taką komunikację z Twoim Klientem, żeby Wasze relacje nie ucierpiały. Jeśli czynności te nie przynoszą efektów, to dopiero wówczas wkraczamy na drogę sądową. Najczęściej etap polubowny trwa około 35 dni.

Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje? Za usługę płacisz dopiero wtedy, jeśli odzyskamy Twoje należności. Zatem niczego nie ryzykujesz. Jeśli nie uda się nam zdobyć Twoich środków, to za naszą pomoc nie zapłacisz ani złotówki!

Jak przebiega cały proces? Najpierw musisz dodać sprawę do obsługi, a następnie:

Przeanalizujemy Twoje zlecenie.

Dobierzemy odpowiednią strategię windykacji oraz narzędzia kontaktu.

Rozpoczniemy negocjacje z Twoim Klientem.

Po pozytywnym rozwiązaniu sprawy pieniądze otrzymasz na konto w terminie 14 dni od spłaty zadłużenia.

Jeśli działania polubowne nie przyniosą zamierzonego efektu, możemy wkroczyć na drogę sądową – musisz uregulować opłatę sądową i dostarczyć do nas wymagane dokumenty. Następnie nasz zespół radców prawnych przygotuje pozew, który złożymy w Twoim imieniu.

Przebieg sprawy możesz śledzić na bieżąco w panelu Klienta.

Po pomyślnym dla Ciebie zakończeniu procesu środki trafią na Twoje konto w terminie 14 od spłaty zadłużenia.