Niedziela handlowa w Galerii Północnej. Właściciele otworzyli sklepy

Pomimo zakazu handlu w niedzielę, 8 marca w warszawskiej Galerii Północnej otwarto sklepy. Za ladą stanęli właściciele i prezesi. "Fajna akcja. Szkoda, że nie wszystkie sklepy się przyłączyły" - mówią klienci.

Nowy rok przyniósł kolejne obostrzenia w ustawie zakazującej handlu w niedzielę. Liczba niedziel handlowych zmalała do zaledwie 7 w ciągu całego roku.

Prawo zezwala jednak na to, by sklepy były otwarte, jeśli za ladą stoi właściciel. Ten zapis wykorzystano w warszawskiej Galerii Północnej 8 marca. Otwarto w sumie kilkadziesiąt sklepów, restauracji i punktów usługowych.

Jak informuje centrum handlowe, właściciele i prezesi poszczególnych placówek otworzyli sklepy "po to, by lepiej poznać swoich klientów".

Oglądaj też: Zakaz handlu. Sonik: do kościoła nie chodzi się, gdy sklep jest zamknięty

- Szkoda, że nie wszystkie sklepy się do niej przyłączyły - mówi pan Artur, który na niedzielne zakupy przyszedł z rodziną. - Dziś przyszliśmy raczej z ciekawości, nie mamy żadnych konkretnych planów. Ale zakaz handlu to moim zdaniem poroniony pomysł. Niedziela to często jedyny dzień, w którym można było spokojnie zrobić zakupy.