Nord Stream 2 musi powstać. Unia walczy już tylko o szczegóły jego funkcjonowania

Rosjanie od dekad wykorzystują gaz jako broń służącą do osiągania celów politycznych. Nord Stream 2 tylko zwiększy jej siłę rażenia. Na szczęście UE wreszcie zrozumiała, że to nie jest projekt czysto gospodarczy. Pora na kluczowe głosowanie.

Nord Stream 2 to kość niezgody między Polską a chociażby Niemcami. Nawet niemieckie dzienniki wstawiały się za Polską . Władze nad Wisłą od początku sprzeciwiają się powstaniu gazociągu, który w praktyce nas omija. Budowy nie zablokujemy, ale jak się okazuje jeszcze nie wszystko przegrane.

- Wstrzymanie budowy jest całkowicie nierealne. Teraz walka idzie już tylko o to, by rurociąg został objęty unijnymi przepisami, które gwarantują pełną konkurencję na rynku gazowym Wspólnoty. W obecnym kształcie Nord Stream 2 zbyt uprzywilejowaną pozycję ma rosyjski Gazprom - mówi money.pl Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Były wicepremier i ekspert rynku gazowego mówi o kluczowym dla Polski głosowaniu unijnych ambasadorów, do którego dojdzie już w czwartek, a najpewniej w piątek. Zdecyduje ono o dalszych losach dyrektywy gazowej, która w odpowiednim kształcie może budowę powstrzymać, opóźnić lub zmienić zasady korzystania z rurociągu.

Poprzednie kraje sprawujące prezydencję unikały prac nad tym dokumentem. Teraz Rumunia wyciągnęła dokument z unijnej zamrażarki. Co więcej, w poniedziałek Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęła bardzo istotny dokument.

Czytając raport można odnieść wrażenie, że to bezpośredni apel o wstrzymanie inwestycji. Eksperci widzą to jednak nieco inaczej.

- Kluczowy jest punkt 13, w którym napisano, że Rosja i UE pozostaną kluczowymi partnerami gospodarczymi w najbliższej przyszłości, ale gazociąg Nord Stream 2 wzmacnia zależność UE od dostaw gazu z Rosji, zagraża rynkowi wewnętrznemu UE i nie jest zgodny z polityką energetyczną UE, w związku z czym należy ten projekt wstrzymać. Ta deklaracja jednak nie zamyka formalnie drogi do budowy rurociągu - mówi money.pl dr Robert Zajdler, adiunkt Politechniki Warszawskiej i ekspert ds. energetycznych .

Jak wyjaśnia, bardziej należy to traktować jako deklarację czysto polityczną. - Prawdopodobne są zmiany, które sprawią, że NS 2 będzie działał na zasadach unijnych, które szanują równą konkurencję oraz reguły wewnętrznego rynku gazu ziemnego UE - dodaje dr. Zajdler.

- Trudno przewidzieć wynik tego ważnego dla Polski głosowania. Kluczowe znaczenie będzie miało stanowisko Francji. Paryż jeszcze nie ma tu gotowej decyzji, a to właśnie ten kraj pociągnie za sobą Włochów i Hiszpanów, Belgów - mówi money.pl były sekretarz stanu w MON, europoseł Janusz Zemke.

Przeczytaj także: Nord Stream2 to rosyjska broń przeciwko Ukrainie

Jak dodaje w tym przypadku o wynik głosowania przesądzi zwykła większość, dlatego każdy głos jest ważny. Największy znak zapytania to Niemcy. Berlin wielokrotnie zmieniał już zdanie. Od głównego orędownika tego pomysłu do przeciwnika

- Berlin nie ma jednolitego podejścia do tego tematu. Sytuacje mocno zmienia najświeższa deklaracja o rezygnacji z węgla. Wcześniej Niemcy zdecydowały o wycofaniu się z energetyki atomowej. To oznacza, że potrzebują gazu znacznie bardziej niż wcześniej. Traktują go jako paliwo przejściowe dla transformacji energetycznej, a NS 2 może być tu pomocny - mówi dr Robert Zajdler.