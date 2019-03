Nowe stawki VAT. Ośmiorniczki i kawior w górę, smoczki i e-booki tańsze

Skoro przeznaczenie książki papierowej i elektronicznej jest takie samo, to jak jedna może być opodatkowana znacznie wyższym VAT-em? Dlaczego bułki o długiej przydatności do spożycia traktować inaczej od tych, które po dwóch dniach stracą świeżość? Resort finansów mówi "basta" i upraszcza absurdalne przepisy podatkowe.

Ministerstwo Finansów chce walczyć z absurdami podatkowymi. Sztandarowy przykład tego, jak bardzo niedorzeczne mogą być przepisy, to VAT na musztardę i sos musztardowy . Ten pierwszy produkt ma VAT na poziomie 23 proc., ten drugi 8 proc. Sos musztardowy według przepisów bliższy jest keczupowi, bo oba mają identyczną stawkę. Inny przykład? Przyprawy oraz sól i pieprz. Te pierwsze to stawka wyższa, te drugie - niższa.

Teraz ma być bardziej przejrzyście i zdroworozsądkowo. Rada Ministrów właśnie zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Ordynacji Podatkowej. Zmienia on stawki podatku dla poszczególnych produktów, ustanawiając nową matrycę VAT.

VAT na jedne produkty pójdzie w górę, na inne spadnie. Dla klientów oznacza to, że za niektóre produkty zapłacą więcej, podczas gdy ceny innych powinny być niższe.

Bułka i pączek to (podatkowo) takie samo pieczywo

Źródłem absurdów są pieczywo i ciastka, bo do wyboru są aż trzy stawki: 5, 8 i 23 proc. Kryterium klasyfikacji jest okres trwałości pieczywa. Tzw. pieczywo świeże, a więc takie, którego minimalna data trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni, obłożone jest 5-proc. stawką VAT. W przeciwnym razie trzeba zastosować znacznie wyższą, podstawową stawkę – 23 proc.

Czasem krótki okres przydatności nie był wystarczającym powodem do zastosowania 5-proc. stawki. "Winowajcą" okazywała się zawartość cukru w produkcie. Taki pączek, w którym jest go wiele, traktowany był jako wyrób ciastkarski będzie już opodatkowany wyższą 8 proc stawką VAT.

Choć tak naprawdę i pączek pączkowi nierówny, bo nawet w odniesieniu do różnych jego rodzajów możliwe były różne stawki.

Koniec ze sprawdzaniem daty przydatności do spożycia. Po wejściu w życie matrycy pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5 proc.

To nie jedyna zmiana, którą odczujemy w kuchni. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów zostaną objęte 5 proc. stawką, a więc zrównane z pozostałymi owocami. Identyczna zmiana obejmie również zupy , buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną.

Nowa matryca da nieco finansowego oddechu rodzicom. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 proc. Dotychczas było to 8 proc.

Również z 8 proc. do 5 proc. spadnie VAT na artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Zmiany odczują też miłośnicy książek – zarówno tych tradycyjnych, książkowych, jak i e-booków. Objęte zostaną 5 proc. stawką. Wprawdzie obecnie VAT na większość książek wynosi 7 proc. (ale do niektórych wydawnictw zastosowanie ma stawka zerowa), więc zmiana nie będzie rewolucyjna, ale książki elektroniczne opodatkowane były na poziomie 23 proc. W ich przypadku spadek VAT będzie więc odczuwalny.

Wszelkiego rodzaju gazety, dzienniki i czasopisma (drukowane i w formie elektronicznej) objęte zostaną 8 stawką VAT. Podwyższeniu natomiast ulegnie stawka VAT (z 5 proc. do 8 proc.) na czasopisma specjalistyczne.

Tyle dobrych wiadomości. Wszystkie przyprawy będą objęte tym samym VAT-em, więc podatek na te, które dotychczas były obłożone 5-proc. stawką (np. kmin, szafran i kurkuma ), wzrośnie do 8 proc.

Niewykluczone, że wkrótce zdecydowanie będzie się opłacało samodzielnie mrozić lód w kostkach. Jego stawka wzrośnie z 8 do 23 proc. Taki los spotka nie tylko lód stosowany do celów spożywczych, ale również chłodniczych.

Jak to wszystko wpłynie na ceny? Zacznijmy od informacji dobrych, a więc od tego, co powinno nieco potanieć. Paczka 88 pieluch popularnej firmy dziś kosztuje 47 zł 99 gr. Po obniżce podatków powinna kosztować 46 zł 66 gr. Różnica to zatem 1 zł 33 gr. Nowa stawka obejmie na przykład foteliki samochodowe. I tak fotelik, który dziś kosztuje 135 zł, powinien po zmianach kosztować o 4 zł 55 gr mniej.