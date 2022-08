Nowelizacja Polskiego Ładu, zobacz które biuro rachunkowe pomoże Ci w gąszczu nowych przepisów

Value Business

Value Business to kancelaria rachunkowa prężnie działająca od 2009 roku w Poznaniu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi podatkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe. Nieustannie dba o to, aby oferta wyróżniała się na rynku usług księgowych, dostarcza nowoczesne narzędzia, które klienci wysoko oceniają co potwierdzają liczne nagrody, wyróżnienia oraz podziękowania. Value Business znajduje się w czołówce najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu. Obsługuje nie tylko spółki i działalności osób fizycznych, ale także fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie. Zespół Value Business, to wykwalifikowani specjaliści podchodzący do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem. Z pewnością pomogą każdemu klientowi przebrnąć przez zawiłości nowych przepisów, w tym oczywiście tych związanych z Polskim Ładem. Więcej o tym biurze możesz dowiedzieć się oraz skontaktować się w sprawie współpracy na jego stronie internetowej.